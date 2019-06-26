Во Франции исключили версию поджога Нотр-Дама

Представители парижской прокуратуры исключили, что пожар в соборе Нотр-Дам де Пари произошел в результате поджога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Figaro.

По версии следствия, пожар мог быть вызван непогашенной сигаретой либо нарушением в работе электрической сети.

"Ничто не указывает на преступный умышленный поджог собора", - сообщил представитель парижской прокуратуры, ссылаясь на результаты предварительного расследования.

Прокуратура Парижа в среду закрыла уголовное дело об умышленном поджоге и открыла расследование по факту непреднамеренного вреда за нарушения правил безопасности.

Напомним, в столице Франции Париже вечером 15 апреля текущего года произошел пожар в соборе Нотр-Дам де Пари, в результате которого обвалился шпиль и крыша здания. Структуру Нотр-Дам де Пари удалось сохранить. Удалось спасти также терновый венец Иисуса Христа, алтарь и алтарный крест собора.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что технически возможно восстановить пострадавший при пожаре собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам) за пять лет.

Кроме того, Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержала законопроект о реставрации частично сгоревшего собора Нотр-Дам. В первом чтении за документ проголосовали 32 человека, пятеро высказались против, еще 10 воздержались.