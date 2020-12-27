Во Франции не исключают третьего локдауна: нагрузка не медицину остается высокой

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран не исключил введения третьего локдауна в стране в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Сейчас нагрузка на систему здравоохранения Франции остается высокой.

Об этом Веран заявил в интервью Le Journal du Dimanche.

По его словам, сейчас во Франции ежедневно подтверждают около 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

"Мы не исключаем введения мер, которые могут быть необходимы для защиты населения от коронавируса. Это не означает, что решение принято, но мы наблюдаем за развитием ситуации каждый час", - заявил министр.

Он добавил, что каждый день во Франции госпитализируют около 1,5 тысячи человек из-за коронавируса.

"Нагрузка на систему здравоохранения остается высокой. Мы готовы принять необходимые меры в случае ухудшения обстановки", - сказал Веран.

Напомним, во Франции с 15 декабря частично ослабили карантин. При этом был введен комендантский час с 20:00 до 6:00.

Также РБК-Украина писало, что во Франции подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавируса.