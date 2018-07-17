Помощь включает десятки тонн груза медицинского назначения

Сегодня, 17 июля, из Франции на Донбасс прибыла очередная партия гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил (ООС).

Помощь оказала Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина". Ее доставили представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.

"Сегодня состоялся еще один этап стратегической инициативы "Помощь Восток". Это десятки тонн груза медицинского назначения - медицинские кровати, матрасы, тележки, мебель, одежда для медицинского персонала и другое медицинское оборудование", - сказал заместитель командующего ООС полковник Александр Доманский.

Груз медицинского назначения будет направлен в медицинские учреждения, детские учреждения населенных пунктов, расположенных возле линии соприкосновения для улучшения жизни местных жителей.

"В первую очередь гуманитарная помощь будет направляться в гражданские медицинские учреждения прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. В частности, в Марьинку, Селидово, Бахмут, Краматорск, Золотое, Горское, Сватово, Троицкое, Кременное и другие населенные пункты", - отмечают в ООС.

Напомним, 12 июня из Беларуси в Украину прибыл гуманитарный груз. Доставку 55 тонного груза, состоявшего из продуктов питания и промышленных товаров (школьная мебель и холодильники) осуществляло Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.