Из Франции на Донбасс прибыла очередная партия гуманитарной помощи
Помощь включает десятки тонн груза медицинского назначения
Сегодня, 17 июля, из Франции на Донбасс прибыла очередная партия гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба операции объединенных сил (ООС).
Помощь оказала Ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина". Ее доставили представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.
"Сегодня состоялся еще один этап стратегической инициативы "Помощь Восток". Это десятки тонн груза медицинского назначения - медицинские кровати, матрасы, тележки, мебель, одежда для медицинского персонала и другое медицинское оборудование", - сказал заместитель командующего ООС полковник Александр Доманский.
Груз медицинского назначения будет направлен в медицинские учреждения, детские учреждения населенных пунктов, расположенных возле линии соприкосновения для улучшения жизни местных жителей.
"В первую очередь гуманитарная помощь будет направляться в гражданские медицинские учреждения прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. В частности, в Марьинку, Селидово, Бахмут, Краматорск, Золотое, Горское, Сватово, Троицкое, Кременное и другие населенные пункты", - отмечают в ООС.
Напомним, 12 июня из Беларуси в Украину прибыл гуманитарный груз. Доставку 55 тонного груза, состоявшего из продуктов питания и промышленных товаров (школьная мебель и холодильники) осуществляло Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.