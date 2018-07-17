Із Франції на Донбас прибула чергова партія гуманітарної допомоги

Допомога включає десятки тонн вантажу медичного спрямування

Сьогодні, 17 липня, з Франції на Донбас прибула чергова партія гуманітарної допомоги. Про це повідомляє прес-служба операції об'єднаних сил (ООС).

Допомогу надала Асоціація "Медична та благодійна допомога Франція-Україна". Її доставили представники Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.

"Сьогодні відбувся ще один етап стратегічної ініціативи "Допомога Схід". Це десятки тонн вантажу медичного спрямування - медичні ліжка, матраци, возики, меблі, одяг для медичного персоналу та інше медичне обладнання", - сказав заступник командувача ООС полковник Олександр Доманський.

Вантаж медичного спрямування буде направлено в медичні заклади, дитячі установи населених пунктів, які розташовані біля лінії зіткнення задля покращення життя місцевих мешканців.

"Насамперед гуманітарна допомога буде скеровуватися у цивільні медичні заклади прифронтових населених пунктів Донецької та Луганської областей. Зокрема, до Мар’їнки, Селідового, Бахмута, Краматорська, Золотого, Гірського, Сватового, Троїцькго, Кремінного та інших населених пунктів", - зазначають у ООС.

Нагадаємо, 12 червня із Білорусі в Україну прибув гуманітарний вантаж. Доставку 55 тонного вантажу, що складався з продуктів харчування та промислових товарів (шкільні меблі та холодильники) здійснювало Міністерство з надзвичайних ситуацій Республіки Білорусь.