Во Франции депутаты призвали ослабить карантин

Более сорока французских депутатов национального собрания призвали ослабить карантин. В частности, они хотят, чтобы открыли рестораны, которые закрыты в стране из-за пандемии коронавируса с 30 октября 2020 года.
Об этом сообщает RFI.
Как сообщается, обращение 42 парламентариев из разных партий до премьер-министра Франции было опубликовано накануне в газете JDD. В нем депутаты призвали открыть рестораны с 30 марта, только "в обеденное время".
В настоящее время рестораны, кафе и бары во Франции работают только на вынос и на доставку.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что комендантский час в стране будет действовать еще в течение 4-6 недель. Его не отменят из-за стремительного распространения коронавируса во Франции.
Также РБК-Украина писало, что во Франции правительство заявляет об ухудшении ситуации с коронавирусом в стране. Показатели вернулись на уровень ноября прошлого года.
Кроме того, ранее Франция заявила о готовности ввести новые ограничения на пограничных с Германией территориях из-за COVID-19. Правительство Эммануэля Макрона пытается сдержать всплеск разновидностей коронавируса во французском регионе Мозель.