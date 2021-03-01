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У Франції депутати закликали послабити карантин

Автор: Андрій Козловський

Понад сорок депутатів французьких Національних зборів закликали послабити карантин. Зокрема вони хочуть, щоб в країні відкрили ресторани, які зачинені через пандемію коронавірусу з 30 жовтня 2020 року.

Про це повідомляє RFI.

Як повідомляється, звернення 42 парламентарів з різних партій до прем'єр-міністра Франції було опубліковане напередодні в газеті JDD. У ньому депутати закликали відкрити ресторани з 30 березня, тільки "в обідній час".

Наразі ресторани, кафе і бари у Франції працюють тільки на виніс та на доставку.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що комендантська година в країні буде діяти ще протягом 4-6 тижнів. Її не скасують через стрімке розповсюдження коронавірусу у Франції.

Також РБК-Україна писало, що у Франції уряд заявляє про погіршення ситуації з коронавірусом в країні. Показники повернулися на рівень листопада минулого року.

Крім того, раніше Франція заявила про готовність ввести нові обмеження на прикордонних з Німеччиною територіях через COVID-19. Уряд Еммануеля Макрона намагається стримати сплеск різновидів коронавірусу у французькому регіоні Мозель.

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