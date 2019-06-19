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Во Франции будут судить экс-президента Саркози

Новости » Политика    19.06.2019 - 17:53
Во Франции будут судить экс-президента Саркози
Фото: Николя Саркози (flickr.com/World Economic Forum)

Саркози будут судить за коррупцию

Кассационный суд Парижа отклонил ходатайство экс-президента Франции Николя Саркози не передавать в суд дело, в котором его обвиняют в коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Как сообщается, Саркози выступал против передачи в суд дела, по которому его обвиняют в попытке давления на следствие путем подкупа.

Также вместе с ходатайством Саркози суд отклонил ходатайство его адвоката Тьерри Ерцога и бывшего генпрокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера. Эрцог и Азибер также являются фигурантами этого дела.

Отмечается, что это ходатайство было последней возможностью Саркози избежать начала судебного процесса по делу.

РБК-Украина писало, что в октябре прошлого года бывший президент Франции Николя Саркози вновь проиграл апелляцию по "делу Bygmalion", где его обвиняют в незаконном превышении максимально допустимых расходов на президентскую кампанию 2012 года

Экс-президента Франции обвиняют в том, что в 2014 году он через своего адвоката пытался подкупить помощника генерального прокурора в кассационном суде Жильбера Азибера, обещая ему высокую должность в Монако.

Таким образом экс-президент Франции якобы пытался узнать информацию, составляющую тайну следствия, в рамках расследования дела по поводу возможного незаконного финансирования его предвыборной кампании 2007 года со стороны владелицы многомиллиардных состояний, наследницы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур. В 2013 году суд оправдал Саркози по обвинению в использовании денег миллиардерши.

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Новости Украины Николя СаркозиСудкоррупцияходатайство
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