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У Франції судитимуть екс-президента Саркозі

Новини » Політика    19.06.2019 - 17:53
У Франції судитимуть екс-президента Саркозі
Фото: Ніколя Саркозі (flickr.com/World Economic Forum)

Саркозі судитимуть за корупцію

Касаційний суд Парижа відхилив клопотання екс-президента Франції Ніколя Саркозі не передавати до суду справу, в якій його звинувачують в корупції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на  Le Figaro.

Як повідомляється, Саркозі виступав проти передачі до суду справи, за якою його звинувачують в спробі тиску на слідство шляхом підкупу.

Також разом з клопотанням Саркозі суд відхилив клопотання його адвоката Тьєррі Ерцога і колишнього генпрокурора при Касаційному суді Жильбера Азібера. Ерцог та Азібер також є фігурантами цієї справи.

Зазначається, що це клопотання було останньою можливістю Саркозі уникнути початку судового процесу по справі.

РБК-Україна писало, що в жовтні минулого року колишній президент Франції Ніколя Саркозі знову програв апеляцію у "справі Bygmalion", де його звинувачують у незаконному перевищенні максимально допустимих витрат на президентську кампанію 2012 року

Екс-президента Франції звинувачують у тому, що у 2014 році він через свого адвоката намагався підкупити помічника генерального прокурора в касаційному суді Жильбера Азібера, обіцяючи йому високу посаду у Монако.

Таким чином екс-президент Франції нібито намагався дізнатися інформацію, що становила таємницю слідства, в рамках розслідування справи щодо можливого незаконного фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року з боку власниці багатомільярдних статків, спадкоємиці компанії L'Oreal Ліліан Бетанкур. У 2013 року суд виправдав Саркозі за звинуваченням у використанні грошей мільярдерки.

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