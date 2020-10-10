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Во Франции в авиакатастрофе погибли пять человек

Франция, Суббота 10 октября 2020 23:14
Во Франции в авиакатастрофе погибли пять человек
Фото: авиакатастрофа во Франции (twitter.com/in24fo)
Автор: Надежда Собенко

Во Франции в департаменте Эндр и Луара произошло столкновение одномоторного туристического самолета со сверхлегким моторным летательным аппаратом. В результате авиакатастрофы погибли пять человек.

Об этом сообщает издание Nouvelle Republique.

Сверхлегкий аппарат разбился об ограждение жилого дома в городе Лош. Жители дома не пострадали. Туристический самолет упал неподалеку возле леса, в зоне, где не было жилых строений.

В туристическом самолете находились три человека, в сверхлегком аппарате - два. Столкновение произошло в воздухе. Все пять человек погибли.

О причинах столкновения не сообщается. На месте аварии работают десятки спасателей и полиция.

Напомним, 28 сентября во Франции разбился одномоторный самолет Cirrus 22, в результате чего погибли три человека, которые находились на борту.

Ранее на немецком острове Узедом разбился легкомоторный самолет Pilatus PC 2. Авария произошла на территории аэропорта Герингсдорф.

Также РБК-Украина писало, что в небе над Аляской столкнулись одномоторные самолеты DHC-2 Beaver и Piper PA-12; в результате аварии погибли 7 человек.

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