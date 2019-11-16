Во Франции арестовали двух мужчин, которые участвовали в покушении на Макрона

Следствие предъявило обвинение в террористическом сговоре двум мужчинам 30 и 45 лет, которые подозревались в покушении на президента Франции в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

По данным Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции, обвиняемые принадлежат к ультраправой группировке Les Barjols, участники которого изъявляют готовность к насилию. Они были задержаны 11 ноября в Мозеле на северо-востоке Франции по подозрению в покушении на президента Франции во время празднования столетия Первой мировой войны в ноябре 2018 года. В домах задержанных полиция провела обыски. Преступники признали свою вину. Их поместили под арест.

45-летний мужчина раннее привлекался к ответственности за пять преступлений общего характера. Адвокат второго подозреваемого, Пьер-Франсуа Фелтесс отказался давать комментарии.

По данному делу уже задержаны четыре человека, в том числе 62-летний пенсионер из Изера Жан-Пьер Б., который считался организатором неудачной попытки нападения на Эммануэля Макорна.

В 2018 году следователи заинтересовались его личностью в связи с его открытыми угрозами президенту Франции в соцсетях. Как сообщается, один из родственников этого администратора страницы Barjols в Изере заявил, что хочет поразить Эммануила Макрона керамическим ножом, который планировалось пронести через рамку металлоискателя во время торжественных мероприятий.

Напомним, в ноябре 2018 года стало известно о задержании шести человек, подозреваемых в подготовке атаки на президента страны Эмманюэля Макрона. Четверо из них дали признательные показания, двое остальных были отпущены. Расследованием покушения занималась прокуратура Парижа.

Ранее полиция Киева задержала двух человек по подозрению в избиении ветерана боевых действий на Донбассе Игоря Панова с позывным "Хан" и его жены Оксаны. В результате происшествия мужчину и женщину госпитализировали и прооперировали. Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

РБК-Украина писало, что в Закарпатской области правоохранители задержали организатора и исполнителя покушения на убийство офицера полиции, который произошел в июле этого года.