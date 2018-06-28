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Интервью

Во Франции арестовали четверых человек за подготовку атак на мусульман

НовостиПроисшествия    28.06.2018 - 14:20
Фото: беженцы (webscreenshot/youtube.com/BBC WORLD NEWS)
Фото: беженцы (webscreenshot/youtube.com/BBC WORLD NEWS)

Лиц в возрасте от 32 до 69 лет подозревают в планировании нападений

Во Франции арестовали четверых человек за подготовку атак на мусульман. Об этом сообщил источник в суде, передает Reuters.

Так, людей в возрасте от 32 до 69 лет подозревают в планировании нападений, в частности на имамов. Среди них 65-летний бывший полицейский, который считается лидером группы, и его жена.

Тридцать шесть единиц оружия, листовка с подробным описанием того, как сделать самодельные взрывчатые вещества и материалы, которые могут быть использованы для изготовления взрывчатых веществ, были найдены при аресте подозреваемых в различных местах Франции, сообщила прокуратура.

Четверо из них останутся под стражей до суда, четверо были освобождены, а двое все еще ждут, когда судья решит их судьбу.

"Группа пыталась набрать новых членов и расширить свои ячейки, структурируя себя на региональном уровне", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции по подозрению в подготовке нападений на мусульман задержали 10 человек.

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Теги публикации: Франция, мусульмане, полиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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