Осіб у віці від 32 до 69 років підозрюють у плануванні нападів

У Франції арештували чотирьох осіб за підготовку атак на мусульман. Про це повідомило джерело в суді, передає Reuters.

Так, осіб у віці від 32 до 69 років підозрюють у плануванні нападів, зокрема на імамів. Серед них 65-річний колишній поліцейський, який вважається лідером групи, і його дружина.

Тридцять шість одиниць зброї, листівка з докладним описом того, як зробити саморобні вибухові речовини і матеріали, які можуть бути використані для виготовлення вибухових речовин, були знайдені при арешті підозрюваних в різних місцях Франції, повідомила прокуратура.

Четверо з них залишаться під вартою до суду, четверо були звільнені, а двоє все ще чекають, коли суддя вирішить їхню долю.

"Група намагалася набрати нових членів і розширити свої осередки, структуруючи себе на регіональному рівні", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Франції за підозрою в підготовці нападів на мусульман затримали 10 осіб.