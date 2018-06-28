Социальные страницы
Курси валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Франції арештували чотирьох осіб за підготовку атак на мусульман

НовиниНадзвичайні події    28.06.2018 - 14:20
Фото: біженці (webscreenshot/youtube.com/BBC WORLD NEWS)
Фото: біженці (webscreenshot/youtube.com/BBC WORLD NEWS)

Осіб у віці від 32 до 69 років підозрюють у плануванні нападів

У Франції арештували чотирьох осіб за підготовку атак на мусульман. Про це повідомило джерело в суді, передає Reuters.

Так, осіб у віці від 32 до 69 років підозрюють у плануванні нападів, зокрема на імамів. Серед них 65-річний колишній поліцейський, який вважається лідером групи, і його дружина.

Тридцять шість одиниць зброї, листівка з докладним описом того, як зробити саморобні вибухові речовини і матеріали, які можуть бути використані для виготовлення вибухових речовин, були знайдені при арешті підозрюваних в різних місцях Франції, повідомила прокуратура.

Четверо з них залишаться під вартою до суду, четверо були звільнені, а двоє все ще чекають, коли суддя вирішить їхню долю.

"Група намагалася набрати нових членів і розширити свої осередки, структуруючи себе на регіональному рівні", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Франції за підозрою в підготовці нападів на мусульман затримали 10 осіб.

У Запорізькій області у чоловіка вилучили вибухівку У Херсонській області затримали зловмисників, які втекли з-під варти
Теги публікації: Франція, мусульмане, полиция  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
У Тернополі невідомий благодійник пожертвував на лікування дитини нечувану суму
Дієго Марадона шокував вболівальників після матчу
"Знаешь ли ты": зірка 2000-х йде зі сцени через проблеми зі здоров'ям (фото)
"Жека! Одужуй!": Володимир Зеленський переживає за свого друга
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся