Во Франции антирекорд: за сутки COVID-19 заразилось более полумиллиона человек
Фото: во Франции за сутки COVID-19 заразилось более полумиллиона человек (Getty Images)
Во Франции за минувшие 24 часа зафиксировали свыше 501 000 новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки от коронавируса во Франции скончались 364 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Worldometers.
Это максимальный суточный прирост количества инфицированных в стране за все время пандемии.
При этом за минувшие сутки бустерную дозу во Франции от COVID-19 сделали более 312 000 человек.
Полный курс вакцинации от коронавируса в стране прошли почти 80% населения.
Ранее мы писали, что глава Минздрава Франции заболел COVID-19.