ru ua
Пт, 28 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Франції антирекорд: за добу COVID-19 заразилося понад півмільйона людей

Новость на русском →
Середа 26 січня 2022 02:00
У Франції антирекорд: за добу COVID-19 заразилося понад півмільйона людей Фото: у Франції за добу COVID-19 заразилося понад півмільйона людей (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

У Франції за минулі 24 години зафіксували понад 501 000 нових випадків зараження коронавірусом. За останню добу від коронавірусу у Франції померли 364 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Worldometers.

Це максимальний добовий приріст кількості інфікованих в країні за весь час пандемії.

При цьому за минулу добу бустерну дозу у Франції від COVID-19 зробили понад 312 000 осіб.

Повний курс вакцинації від коронавірусу в країні пройшли майже 80% населення.

Раніше ми писали, що глава МОЗ Франції захворів на COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція COVID
NEWS
США скликали засідання Радбезу ООН через загрозу нападу Росії на Україну
США скликали засідання Радбезу ООН через загрозу нападу Росії на Україну
DAILY
Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Розстріл військових у Дніпрі. Що могло стати причиною трагедії