"Франкенштейн" атакує Європу: що відомо про новий варіант COVID-19

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), уже на початку вересня новий варіант коронавірусу XFG, який отримав неофіційну назву "Франкенштейн", становив понад 80 % нових зареєстрованих випадків COVID-19 на континенті, фактично ставши домінантним штамом.

Інфекціоніст Алессандро Діана, експерт інформаційно-вакцинальної платформи InfoVac, в інтерв’ю швейцарському телебаченню RTS пояснив, що новий варіант є поєднанням двох підваріантів "Омікрону". За його словами, люди, які нині мають симптоми, схожі на застуду - біль у горлі, ломоту в тілі, нежить - цілком можуть бути інфіковані саме цим варіантом COVID-19.

Попри підвищену заразність, варіант XFG не вважається більш небезпечним, ніж попередні штами. Симптоми залишаються схожими на типову респіраторну інфекцію: нежить, біль у горлі, біль у м’язах та загальне нездужання.

Діана заспокоює: наявні вакцини залишаються ефективними проти "Франкенштейна". Однак щеплення наразі рекомендоване насамперед для людей із груп ризику - осіб віком понад 65 років, людей із хронічними захворюваннями та вагітних.

"У сфері громадського здоров’я нас передусім цікавить навантаження на систему. Наразі лікарні не перевантажені, ситуація контрольована", - наголосив експерт.

До речі, лікарі відзначають, що COVID-19 дедалі більше набуває сезонного характеру, подібного до грипу. Вакцинація відтепер відбувається за аналогічним принципом - з акцентом на захист вразливих груп населення у періоди сезонних спалахів.