Війна в Україні

Фракцію Порошенка розкритикували за вимогу до уряду дозволити виїзд депутатів за кордон

Фото: лідер фракції "Європейська солідарність" Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Фракцію "Європейська солідарність" Петра Порошенка розкритикували через ініціативу скасувати урядову постанову, яка обмежує виїзд посадовців і депутатів за кордон під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар політичного експерта Валентина Гладких щодо звернення депутатів ЄС до уряду.

За його словами, ініціатива виглядає недоречною з огляду на поточну ситуацію в країні. Експерт зауважив, що вимога дозволити виїзди нібито для "службових відряджень" може викликати сумніви у суспільства щодо реальної мети таких поїздок.

"Навіщо в кінці року депутатам та посадовцям Порошенка конче необхідний виїзд у відрядження? За досвідом минулих свят або літніх канікул, депутати Порошенка під приводом відряджень їдуть на відпочинок", - висловив думку Гладких.

Він нагадав, що в минулі роки деякі депутати ЄС вже користувалися відрядженнями для закордонних поїздок у період свят або канікул. 

Зокрема, коли торік представники "Європейської солідарності" з міськради Дніпра не були присутні на конференції з відновлення України, а перебували на той момент на Мальдівах. Тоді ж у ЗМІ з’явилися фото політиків з аксесуарами вартістю мільйони гривень.

На думку Валентина Гладких, подібні ситуації негативно впливають на репутацію  фракції, особливо в умовах воєнного стану.

Як повідомлялося, у жовтні Петро Порошенко задекларував понад 55 млн грн доходів. Більшість із фінансових надходжень за місяць - від угорського міністерства фінансів.

Петро ПорошенкоЄвропейська солідарність