Фракцію Порошенка розкритикували за вимогу до уряду дозволити виїзд депутатів за кордон

За його словами, ініціатива виглядає недоречною з огляду на поточну ситуацію в країні. Експерт зауважив, що вимога дозволити виїзди нібито для "службових відряджень" може викликати сумніви у суспільства щодо реальної мети таких поїздок.

"Навіщо в кінці року депутатам та посадовцям Порошенка конче необхідний виїзд у відрядження? За досвідом минулих свят або літніх канікул, депутати Порошенка під приводом відряджень їдуть на відпочинок", - висловив думку Гладких.

Він нагадав, що в минулі роки деякі депутати ЄС вже користувалися відрядженнями для закордонних поїздок у період свят або канікул.

Зокрема, коли торік представники "Європейської солідарності" з міськради Дніпра не були присутні на конференції з відновлення України, а перебували на той момент на Мальдівах. Тоді ж у ЗМІ з’явилися фото політиків з аксесуарами вартістю мільйони гривень.

На думку Валентина Гладких, подібні ситуації негативно впливають на репутацію фракції, особливо в умовах воєнного стану.