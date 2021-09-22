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Во фракциях Рады рассказали, поддержат ли отставку Разумкова

Новина українською →
Среда 22 сентября 2021 10:07
Во фракциях Рады рассказали, поддержат ли отставку Разумкова Фото: глава парламента Украины Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Главу ВР Дмитрия Разумкова в ближайшее время могут отправить в отставку. Однако для этого необходимо собрать 226 голосов "за" в сессионном зале.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову".

Собеседник издания, близкий к спикеру, утверждает, что уходить в отставку самостоятельно Разумков не собирается. Довольно скоро дело все же дойдет до сбора подписных листов за отставку.

Необходимые голоса могла бы предоставить оппозиция. Однако, в оппозиционных фракциях и группах о Разумкове высказываются если не положительно, то, по крайней мере, нейтрально.

Как, вероятно, будут голосовать фракции:

"Слуга народа"

В рядах монобольшинства на спикера четко ориентируется около десятка нардепов. В руководстве СН полагают, что в целом до 20-30 их депутатов могут не поддержать отставку спикера.

"Оппозиционная платформа – За життя"

Во фракции выступают против отставки Разумкова, если такой вопрос будет вынесен в зал. Нардеп от ОПЗЖ Александр Колтунович полагает, что спикер, несмотря на свою партийную принадлежность, старается сохранить независимость Рады от Офиса президента.

"Европейская солидарность"

Депутаты фракции не поддерживают любые кадровые вопросы, инициированные властью. Вопрос Разумкова вряд ли станет исключением.

"Батькивщина"

Обещают определится со своей позицией тогда, когда вопрос отставки спикера будет в повестке дня. При этом замглавы этой политсилы Вадим Ивченко считает, что лучшей кандидатуры на пост главы парламента у "Слуги народа" нет.

"Голос"

Категорически против любых перестановок в руководстве парламента.

"У нас нет претензий к главе парламента. Мы считаем, что желание его снять – это еще одна попытка дальнейшей узурпации власти в стране", – сказал изданию глава этой фракции Ярослав Железняк.

"За майбутнє"

В группе "За майбутнє" во вторник уже обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг спикера. Но к окончательному решению не пришли, поскольку присутствовали не все депутаты, сказала РБК-Украина нардеп Ирина Констанкевич.

"Довира"

Нардеп-мажоритарщик Николай Кучер из "Довиры" сказал, что их группа пока вопрос Разумкова не обсуждала. Но сам он выступает против отставки спикера, считая его работу полностью удовлетворительной.

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