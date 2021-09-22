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У фракціях Ради розповіли, чи підтримають відставку Разумкова

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Середа 22 вересня 2021 10:07
У фракціях Ради розповіли, чи підтримають відставку Разумкова Фото: глава парламенту України Дмитро Разумков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

Голову ВР Дмитра Разумкова найближчим часом можуть відправити у відставку. Однак для цього необхідно зібрати 226 голосів "за" у сесійній залі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Некомандная гра. Чи загрожує відставка спікеру Разумкову".

Співрозмовник видання, близький до спікера, стверджує, що йти у відставку самостійно Разумков не збирається. Досить скоро справа все ж дійде до збору підписних листів за відставку.

Необхідні голоси могла б надати опозиція. Однак, в опозиційних фракціях і групах про Разумкова висловлюються якщо не позитивно, то, принаймні, нейтрально.

Як, ймовірно, голосуватимуть фракції:

"Слуга народу"

У лавах монобільшості на спікера чітко орієнтується близько десятка нардепів. У керівництві СН вважають, що в цілому до 20-30 їхніх депутатів можуть не підтримати відставку спікера.

"Опозиційна платформа - за життя"

У фракції виступають проти відставки Разумкова, якщо таке питання буде винесено в зал. Нардеп від ОПЗЖ Олександр Колтунович вважає, що спікер, незважаючи на свою партійну приналежність, намагається зберегти незалежність ради від офісу президента.

"Європейська солідарність"

Депутати фракції не підтримують будь-які кадрові питання, ініційовані владою. Питання Разумкова навряд чи стане винятком.

"Батьківщина"

Обіцяють визначиться зі своєю позицією тоді, коли питання відставки спікера буде на порядку денному. При цьому заступник голови цієї політсили Вадим Івченко вважає, що кращої кандидатури на пост глави парламенту у "Слуги народу" немає.

"Голос"

Категорично проти будь-яких перестановок у керівництві парламенту.

"У нас немає претензій до глави парламенту. Ми вважаємо, що бажання його зняти-це ще одна спроба подальшої узурпації влади в країні", - сказав виданню глава цієї фракції Ярослав Железняк.

"За майбутнє"

У групі "За майбутнє" у вівторок вже обговорювали ситуацію, що склалася навколо спікера. Але до остаточного рішення не прийшли, оскільки були присутні не всі депутати, сказала РБК-Україна нардеп Ірина Констанкевич.

"Довіра"

Нардеп-мажоритарник Микола Кучер з "Довіри" сказав, що їх група поки питання Разумкова не обговорювала. Але сам він виступає проти відставки спікера, вважаючи його роботу повністю задовільною.

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