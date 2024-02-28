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Фракція "УДАР" Кличка в Київраді звернулась до СБУ: у чому причина

Середа 28 лютого 2024 18:04
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Фракція "УДАР" Кличка в Київраді звернулась до СБУ: у чому причина Фото: Служба безпеки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Фракція "УДАР" Віталія Кличка у Київській міській раді звернулася до Служби безпеки України з проханням перевірити інформацію про нібито загрозу підтоплення станцій метро, розповсюджену депутатом Київради Андрієм Вітренком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міськради.

"Заяви про загрозу підтоплення станцій метро є необґрунтовані, оскільки Андрій Вітренко не є експертом і фахівцем у питаннях цивільного захисту, транспорту, метрополітену чи утримання та обслуговування об’єктів критичної інфраструктури. Водночас подібні заяви створюють у мешканців помилкове ставлення щодо нібито аварійного стану тунельних споруд і станційних комплексів метрополітену, а також щодо неможливості забезпечення метрополітеном укриття населення під час повітряної тривоги", - йдеться у зверненні депутатів до СБУ.

За інформацією КП "Київський метрополітен", через масове поширення недостовірної інформації щодо нібито аварійного стану тунельних перегонів зменшилася кількість людей, які використовують підземні станції як укриття.

У "Київському метрополітені" також зауважили, що не отримували від Андрія Вітренка запитів або звернень щодо загрози затоплення станцій і тунелів метрополітену, можливості закриття функціонуючих станцій, неготовності метрополітену до весняних паводків, графіка робіт підрядною організацією виконання аварійно-відновлювальних робіт тунельного перегону між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Депутати УДАРу зазначають, що поширення недостовірної та маніпулятивної інформації щодо нібито загрози підтоплення станцій метро зменшує рівень довіри киян до Київського метрополітену як надійного цілодобового укриття та безпечного транспорту.

Крім того, інформація щодо нібито зриву строків виконання відновлювальних робіт біля станції метро "Деміївська" через нібито зупинку робіт у вихідні дні створює напружений стан у суспільстві.

В УДАРі переконані: такі маніпуляції в подальшому можуть призвести до збурення суспільства в умовах правового режиму воєнного стану, а також можуть бути використані державою-агресором для підривної діяльності проти України, йдеться у заяві УДАРу.

Нагадаємо, як повідомляв раніше директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор, роботи на закритій ділянці метро між станціями "Деміївська" та "Либідська" ідуть за графіком. Рух поїздів має відновитися до кінця літа.

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