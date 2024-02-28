Фракция "УДАР" Кличко в Киевсовете обратилась в СБУ: в чем причина

Фракция "УДАР" Виталия Кличко в Киевском городском совете обратилась в Службу безопасности Украины с просьбой проверить информацию о якобы угрозе подтопления станций метро, распространенной депутатом Киевсовета Андреем Витренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевского горсовета.

"Заявления об угрозе подтопления станций метро необоснованны, поскольку Андрей Витренко не является экспертом и специалистом по вопросам гражданской защиты, транспорта, метрополитена или содержания и обслуживания объектов критической инфраструктуры. В то же время подобные заявления создают у жителей ошибочное отношение относительно якобы аварийного состояния туннельных сооружений и станционных комплексов метрополитена, а также невозможности обеспечения метрополитеном укрытия населения во время воздушной тревоги", - говорится в обращении депутатов в СБУ.

По информации КП "Киевский метрополитен", из-за массового распространения недостоверной информации о якобы аварийном состоянии туннельной гонки уменьшилось количество людей, использующих подземные станции в качестве укрытия.

В "Киевском метрополитене" также отметили, что не получали от Андрея Витренко запросов или обращений относительно угрозы затопления станций и тоннелей метрополитена, возможности закрытия функционирующих станций, неготовности метрополитена к весенним паводкам, графика работ подрядной организацией выполнения аварийно-восстановительных работ Лыбидская" и "Демеевская".

Депутаты УДАР отмечают, что распространение недостоверной и манипулятивной информации о якобы угрозе подтопления станций метро уменьшает уровень доверия киевлян к Киевскому метрополитену как надежного круглосуточного укрытия и безопасного транспорта.

Кроме того, информация о якобы срыве сроков выполнения восстановительных работ возле станции метро "Демеевская" из-за якобы остановки работ в выходные дни создает напряженное состояние в обществе.

В УДАРе убеждены, что такие манипуляции в дальнейшем могут привести к возмущению общества в условиях правового режима военного положения, а также могут быть использованы государством-агрессором для подрывной деятельности против Украины, говорится в заявлении УДАРа.

Напомним, как сообщал ранее директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор, работы на закрытом участке метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" идут по графику. Движение поездов должно возобновиться к концу лета.