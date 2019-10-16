Фракция "Слуга народа" на заседании обсудила земельную реформу

Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

На заседании также обсуждались законопроекты об ответственности за незаконное обогащение

На заседании фракции "Слуга народа" обсуждали земельную реформу. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Сообщается, что депутаты "решили поработать без внешних гостей и обсудить законопроекты, которые ожидают их впереди".

"Речь идет о завершении крупного пакета из тех 70-ти инициатив, которые мы тянем с августа", - рассказал депутат.

По его словам, сегодня состоялось заседание фракции, на котором обсуждались законопроекты об ответственности за незаконное обогащение и введения рынка земли.

"Обсуждался незаконное обогащение. Это то, что осталось из так называемого большого пакета президентских проектов. Также обсуждался вопрос №2109 и №2110, это и антиолигархические инициативы об увеличении ренты и об избежании оффшорных схем. Если говорить о будущем, то обсуждали и новый трудовой кодекс, и земельную реформу, которая достаточно в активной стадии обсуждения", - заявил Корниенко.

Напомним, Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №1035-2 о лишении нардепов выплат за прогулы. За документ проголосовали 265 парламентариев.

Также РБК-Украина сообщало, что в Верховной раде представители фракции "Слуга народа" зарегистрировали законопроекты №2195 о земельных торгах через открытые электронные аукционы и №2194 о внесении изменений в земельный кодекс для дерегуляции в сфере земельных отношений.