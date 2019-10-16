Фракція "Слуга народу" на засіданні обговорила земельну реформу

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)

На засіданні також обговорювалися законопроекти щодо відповідальності за незаконне збагачення

На засіданні фракції "Слуга народу" обговорювали земельну реформу. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що депутати "вирішили попрацювати без зовнішніх гостей і обговорити законопроекти, які чекають їх попереду".

"Мова йде про завершення великого пакета з тих 70-ти ініціатив, які ми тягнемо з серпня", - розповів депутат.

За його словами, сьогодні відбулося засідання фракції, на якому обговорювалися законопроекти щодо відповідальності за незаконне збагачення та запровадження ринку землі.

"Обговорювалось незаконне збагачення. Це те, що лишилось з так званого великого пакету президентських проектів. Також обговорювалось питання №2109 і №2110, це і антиолігархічні ініціативи про збільшення ренти та про уникнення офшорних схем. Якщо казати про майбутнє, то обговорювали і новий трудовий кодекс, і земельну реформу, яка досить в активній стадії обговорення", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №1035-2 про позбавлення нардепів виплат за прогули. За документ проголосували 265 парламентаріїв.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Верховній раді представники фракції "Слуга народу" зареєстрували законопроекти №2195 про земельні торги через відкриті електронні аукціони та №2194 про внесення змін у земельний кодекс для дерегуляції у сфері земельних відносин.