Фракция "Слуга народа" пополнилась новым нардепом

Божков баллотировался в парламент на выборах 2019 года по списку партии "СН" под №141, и уже принял присягу народного депутата.

"Александр Божков - уроженец Мариуполя, в команде с первых дней. В мирное время работал в творческих индустриях", - говорится в сообщении.

Божков родился 30 июля 1988 года, окончил факультет международных отношений в Киевском международном университете. Был исполнительным продюсером ООО "Квартал 95".

Также он занимал должность исполнительного продюсера Первого Автомобильного канала. Был продюсером проектов на ТРК "Украина".