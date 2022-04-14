Фракция "Слуга народа" пополнилась новым нардепом

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Божков вошел во фракцию после того, как ее покинул ее член, глава Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельной реформы Николай Сольский, назначенный на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера партии "Слуга народа" Юлию Палийчук.
Божков баллотировался в парламент на выборах 2019 года по списку партии "СН" под №141, и уже принял присягу народного депутата.
"Александр Божков - уроженец Мариуполя, в команде с первых дней. В мирное время работал в творческих индустриях", - говорится в сообщении.
Божков родился 30 июля 1988 года, окончил факультет международных отношений в Киевском международном университете. Был исполнительным продюсером ООО "Квартал 95".
Также он занимал должность исполнительного продюсера Первого Автомобильного канала. Был продюсером проектов на ТРК "Украина".
Напомним, ранее стало известно, что Верховная Рада уволила Романа Лещенко с должности министра аграрной политики и продовольствия. И назначила на его место Николая Сольского.
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