Фракция "ЕС" назвала информационной диверсией кодировку украинских каналов

Фото: студия ATR (из открытых источников)

"Европейская солидарность" требует от власти прекратить сдачу информационной сферы россиянам

Фракция "Европейская солидарность" обеспокоена ситуацией, сложившейся с кодировкой украинских телевизионных каналов, осуществляющих спутниковое вещание. Около 10 млн украинцев остались без украинских телеканалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Несмотря на обещания властей, которые считают себя профессионалами в информационной политике, проблемы с информационным присутствием Украины на оккупированных территориях, только углубились. Происходит существенное ухудшение ситуации в информационной сфере. "Европейская Солидарность" и наши депутаты в течение последних лет системно работали над поддержкой украинского контента в телерадиоэфире, сферой информационной безопасности. Сейчас видим существенное свертывание достижений предыдущих лет. Вызывает беспокойство ситуация, сложившаяся с кодировкой украинских телевизионных каналов, осуществляющих спутниковое вещание. Около 10 млн украинцев остались без украинских телеканалов", - говорится в сообщении.

Во фракции заявляют, что это информационная диверсия власти, что отныне четверть украинцев живет в российском информационном пространстве, в значительной степени это касается приграничных территорий и оккупированных Крыма и Донбасса.

"Это представляет серьезную проблему для национальной безопасности, обеспечивает политические влияния государства-агрессора. Так же мы категорически против лишения государственной поддержки тех каналов, которые обеспечивают украинское присутствие на оккупированных территориях, в частности в Крыму. Канале ATR не может нормально функционировать из-за блокирования финансирования. Уничтожен и канал иновещания для украинцев в мире. Вместо украинского информационного присутствия в мире, власти пытаются превратить иновещания на ручной государственный русскоязычный канал", - подчеркнули в пресс-службе "Евросолидарности".

"Все это требует немедленной реакции СНБО Украины, министерства культуры и других профильных органов, которые самоустранились от проблем информационной безопасности страны", - добавили во фракции.

"Евросолидарность" обращается к СНБО с требованием создать рабочую группу и разработать пошаговый план решения проблем в информационной сфере.

"Во власти присутствуют так много представителей телебизнеса, а информационная сфера Украины де-факто сдается россиянам", - подытожили во фракции "ЕС".

Как писало РБК-Украина, крымскотатарский телеканал ATR перестал получать финансирование из государственного бюджета.