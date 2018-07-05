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БПП відмовляється голосувати за інші проекти в разі непідтримки питання ЦВК

НовиниПолітика    05.07.2018 - 12:36
Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада України (РБК-Україна)

Сьогодні Рада відмовилася голосувати за питання оновлення ЦВК

Фракція Блок Петра Порошенка сьогодні, 5 липня, прийняла рішення на своєму засіданні про те, що не буде голосувати за будь-які рішення в разі непідтримки питання Центральної виборчої комісії (ЦВК) в залі. Про це повідомила прес-служба БПП, передає кореспондент РБК-Україна.

"На засіданні фракції БПП в 12:00 прийнято рішення, що якщо питання ЦВК не буде підтримано, ми відмовимося голосувати за будь-які запитання. Тобто будь-які інші закони", - повідомили в БПП.

За словами голови фракції Артура Герасимова, в разі непідтримки питання ЦВК Рада не має ніякого права розглядати будь-який законопроект.

"До результативного вирішення цього питання ми вважаємо, що Верховна рада не має жодного морального права розглядати будь-який законопроект", - зазначив з трибуни парламенту Герасимов.

Відзначимо, що більшість представників фракції покинули зал засідань після своєї заяви.

Нагадаємо, сьогодні парламент відмовився голосувати за питання оновлення Центральної виборчої комісії.Так, за словами спікера Ради Андрія Парубія, до нього звернулися кілька голів фракцій, які повідомили, що не будуть голосувати за новий склад ЦВК.

В НФ і БПП виключають дострокові вибори в Раду НФ не хоче голосувати за ЦВК через можливі дострокові вибори, - джерела
Теги публікації: Блок Петра Порошенка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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