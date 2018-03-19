Фракция БПП настаивает на изменениях в уголовном законодательстве

Фракция "Блок Петра Порошенко" настаивает на внесении и рассмотрении законопроекта по устранению недостатков в Уголовном процессуальном кодексе Украины. Об этом сегодня на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявил председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, фракция БПП заявляет о том, что неотложной задачей для парламента является принятие изменений в уголовное законодательство.

"Фракция БПП также обращается в комитет с просьбой ускорить подготовку ко второму чтению законопроекта 7466 относительно прав интеллектуальной собственности... Также наша фракция считает неотложной задачей парламента принять изменения в уголовное законодательство в комитетской редакции законопроекта 7547... Нужно немедленно внести новый проект закона и как можно быстрее принимать его в сессионном зале", - заявил Герасимов.

Также, по его словам, фракция предлагает рассмотреть и принять в ближайшие дни законопроекты 7322 и 7323 по реформированию дипломатической службы в Украине.

"Необходимо обеспечить отечественный дипломатический корпус современными механизмами деятельности для эффективной защиты интересов Украины на международной арене", - сказал Герасимов.

Напомним, как сообщалось ранее, депутаты Верховной рады (ВР) в ходе вечернего заседания в четверг, 15 марта, отклонили законопроект №7547, которым должны быть отменены поправки к Уголовно-процессуального кодексу в целях устранения недостатков в законодательстве после принятия судебной реформы.