Фракція БПП наполягає на змінах в кримінальному законодавстві

Фракція "Блок Петра Порошенко" наполягає на внесення та розгляд законопроекту щодо усунення недоліків у Кримінальному процесуальному кодексі України. Про це сьогодні на погоджувальній раді керівників фракцій і голів комітетів заявив голова фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, фракція БПП заявляє про те, що невідкладним завданням для парламенту є прийняття змін у кримінальне законодавство.

"Фракція БПП також звертається до комітету з проханням прискорити підготовку до другого читання законопроекту 7466 щодо прав інтелектуальної власності... Також наша фракція вважає невідкладним завданням парламенту прийняти зміни в кримінальне законодавство в комітетської редакції законопроекту 7547... Потрібно негайно внести новий проект закону і якомога швидше приймати його в сесійній залі", - заявив Герасимов.

Також, за його словами, фракція пропонує розглянути і прийняти в найближчі дні законопроекти 7322 і 7323 з реформування дипломатичної служби в Україні.

"Необхідно забезпечити вітчизняний дипломатичний корпус сучасними механізмами діяльності для ефективного захисту інтересів України на міжнародній арені", - сказав Герасимов.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, депутати Верховної ради (ВР) у ході вечірнього засідання у четвер, 15 березня, відхилили законопроект №7547, яким повинні бути скасовані поправки до Кримінально-процесуального кодексу з метою усунення недоліків в законодавстві після прийняття судової реформи.