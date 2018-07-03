Фракція БПП визначиться з голосуванням щодо ЦВК у четвер

Засідання фракції заплановано провести перед початком засідання парламенту

Фракція "Блоку Петра Порошенка" вирішить питання щодо голосування за оновлений склад Центральної виборчої комісії (ЦВК) у четвер, 5 липня. Про це повідомив заступник глави БПП Сергій Березенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, засідання фракції заплановано провести перед початком засідання парламенту.

"Ми вважаємо, що голосування за зміну складу ЦВК буде у четвер. Остаточне рішення буде прийнято на засіданні фракції з 9:00 до 10:00 у четвер…Тут в приміщенні Верховної ради, як завжди", - повідомив Березенко.

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Андрій Парубій у ході погоджувальної наради заявив, що у четверг Верховна рада України розгляне зміну складу Центральної виборчої комісії.

Додамо, нещодавно голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський повідомив, що для забезпечення кібербезпеки виборів у 2019 році необхідно 36 мільйонів гривень.