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FPV-дрони Ptashka Drones знищили російську РСЗВ "Град" за 400 тисяч доларів (відео)

16:09 04.11.2026 Ср
1 хв
aimg Лев Шевченко
FPV-дрони Ptashka Drones знищили російську РСЗВ "Град" за 400 тисяч доларів (відео) Фото: РСЗВ "Град" (Getty Images)
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Українські FPV-дрони уразили російську російську реактивну систему залпового вогню, яка гатить по цілях на відстань 40 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NAUDI.

FPV-дрони компанії Ptashka Drones допомогли знищити російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 "Град", вартість якої оцінюється у 400 тисяч доларів.

БМ-21 "Град" - реактивна система залпового вогню калібру 122 мм, призначена для ураження живої сили, легкоброньованої техніки, артилерійських позицій і командних пунктів. Система оснащена 40 напрямними та здатна випустити повний боєкомплект приблизно за 20 секунд, уражаючи цілі на відстані до 40 км.

Знищення такої системи послаблює вогневі спроможності противника та зменшує його можливості завдавати ударів по позиціях українських підрозділів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що дрон-перехоплювач "Генерал Черешня Bullet" вперше уразив російський реактивний безпілотник "Герань-4". Ціль знищили оператори Окремої артилерійської бригади Національної гвардії України.

Також дрон-перехоплювач уперше збив російський дрон "КУБ-2Е" від ZALA. Українські військові використали баражуючий боєприпас RAM-2X компанії Ukrspecsystems щоб уразити російську РЛС за 100 млн доларів приблизно за 175 км від лінії бойового зіткнення.

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