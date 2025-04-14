FPV-дрон вперше долетів до Запоріжжя? Що кажуть військові і чи є загроза для фронту

Що передувало

Сьогодні вранці у пресслужба ДСНС Запорізької області повідомила про те, що 14 квітня, внаслідок обстрілів FPV-дронами сталося дві пожежі у Запоріжжі та селищі Степногірськ. Інших деталей щодо атаки на Запоріжжя не розголошувалось.

Згодом рятувальники прибрали згадку про FPV-дрон, однак у мережі вже заявили, що Запоріжжя, ймовірно, вперше було атаковано FPV-дроном.



Що кажуть військові

Як пояснив РБК-Україна речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, чи справді ворог атакував Запоріжжя FPV-дроном, буде зрозуміло після того, коли служби проведуть дослідження та вивчення залишених уламків. За його словами, стверджувати, що саме прилетіло, поки передчасно.

"Від лінії бойового зіткнення до міста Запоріжжя - приблизно 30 кілометрів. При цьому противник запускає FPV-дрони не прямо з лінії боєзіткнення, а з глибини - десь на відстані двох кілометрів до неї", - пояснив Волошин.

Однак, якщо підтвердиться приліт FPV-дрона, то це говорить про те, що противник почав розробляти дрони, які можуть долітати на відстань 30+ кілометрів, і це буде вказувати на те, що війна перейшла на новий етап. Адже в середньому, FPV-дрони мають дальність льоту 3-10 кілометрів.



Він нагадав, що раніше росіяни атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами, "Шахедами" та балістичними ракетами.

"Проте вони ніколи раніше не застосовував FPV-дрони для атаки Запоріжжя. До цього такі дрони противник застосовував для атак на населені пункти, що знаходяться буквально біля лінії зіткнення", - розповів він.