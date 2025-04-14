FPV-дрон впервые долетел до Запорожья? Что говорят военные и есть ли угроза для фронта

Что предшествовало

Сегодня утром в пресс-служба ГСЧС Запорожской области сообщила о том, что 14 апреля, в результате обстрелов FPV-дронами произошло два пожара в Запорожье и поселке Степногорск. Других деталей относительно атаки на Запорожье не разглашалось.

Впоследствии спасатели убрали упоминание о FPV-дроне, однако в сети уже заявили, что Запорожье, вероятно, впервые было атаковано FPV-дроном.

Что говорят военные

Как пояснил РБК-Украина представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, действительно ли враг атаковал Запорожье FPV-дроном, будет понятно после того, когда службы проведут исследования и изучение оставленных обломков. По его словам, утверждать, что именно прилетело, пока преждевременно.

"От линии боевого соприкосновения до города Запорожье - примерно 30 километров. При этом противник запускает FPV-дроны не прямо с линии боестолкновения, а из глубины - где-то на расстоянии двух километров до нее", - пояснил Волошин.

Однако, если подтвердится прилет FPV-дрона, то это говорит о том, что противник начал разрабатывать дроны, которые могут долетать на расстояние 30+ километров, и это будет указывать на то, что война перешла на новый этап. Ведь в среднем, FPV-дроны имеют дальность полета 3-10 километров.



Он напомнил, что ранее россияне атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами, "Шахедами" и баллистическими ракетами.

"Однако они никогда раньше не применял FPV-дроны для атаки Запорожья. До этого такие дроны противник применял для атак на населенные пункты, находящиеся буквально у линии соприкосновения", - рассказал он.