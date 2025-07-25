"FPV-бандероль" отримує кожен. Третя штурмова показала прицільну ліквідацію росіян

Атаки невідомих дронів на РФ

Нагадаємо, у ніч на 25 липня через атаку невідомих дронів на Росію одразу вісім аеродромів країни-агресора призупинили свою роботу.

Російські ЗМІ писали, що під час атаки дронів затримуються на виліт і приліт 45 літаків.

Також у ніч на 23 липня російське Міністерство оборони повідомило, що Ростов-на-Дону і Таганрог нібито атакували українські безпілотники "Лютий".

Очевидці тоді повідомляли, що в передмісті Ростова прогриміли від двох до п'яти вибухів.

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