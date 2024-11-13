З Fox News до Пентагону. Хто такий Піт Хегсет і що він казав про Україну

Вибір Трампа шокував Вашингтон

Про висування Хегсета на посаду міністра оборони Трамп повідомив у дописі на Truth Social 12 листопада.

"Піт - це людина з характером, розумна і справжній патріот Америки. З Пітом на чолі, вороги Америки мають знати - наша армія знову стане великою, а Америка ніколи не здасться", - заявив Трамп.

Таким чином, якщо Хегсета затвердить Конгрес, то він замінить нинішнього міністра оборони Ллойда Остіна після інавгурації Трампа 20 січня 2025 року.

Західні ЗМІ пишуть, що висування Трампом телеведучого та консервативного коментатора на посаду очільника Пентагону шокував Вашингтон. Оскільки там очікували, що кандидатом буде досвідчений законодавець чи людина з досвідом у галузі оборонної політики.

Як зазначає Politico, цей вибір не допоможе розвіяти побоювання в Пентагоні та за його межами, що Трамп, який ще за першої каденції сперечався зі своїми міністрами оборони, цього разу планує поставити лояльну людину, яка беззаперечно проводитиме його політику.

За інформацією CNN, спершу Хегсета не було серед кандидатів. Однак джерела телеканалу розповіли, що Трамп давно знайомий із Хегсетом та завжди вважав його "розумним" і був вражений його кар'єрою.

Трампу також подобається, що Хегсет є військовим ветераном, і, як розповіли CNN джерела, новообраний президент США недовго розглядав його кандидатуру на посаду голови Департаменту у справах ветеранів ще під час свого попереднього президентського терміну.

Хто такий Піт Хегсет

Піт Хегсет народився в Міннеаполісі (штат Міннесота). Разом із дружиною Дженні живуть у Теннессі та виховують 7 дітей. Телеведучий і військовий ветеран є прихильником позиції "Америка над усе" (політична позиція в США, яка зазвичай підкреслює американську винятковість та невтручання).

Навчався Хегсет у середній школі Forest Lake Area та отримав ступінь бакалавра гуманітарних наук у Принстонському університеті у 2003 році. У 2013 році він отримав ступінь магістра державної політики у Школі державного управління імені Джона Ф. Кеннеді при Гарвардському університеті.

Після закінчення Принстона в 2003 році Хегсет працював у компанії Bear Stearns на посаді аналітика ринків акціонерного капіталу. Колишній офіцер Національної гвардії, служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо.

Має дві бронзові зірки та нагрудний знак "Бойовий піхотинець" за перебування в Іраку та Афганістані. Гегсет також обіймав посаду генерального директора Concerned Veterans for America - організації захисту ветеранів.

Він бере активну участь у консервативній та республіканській політиці ще з часів навчання в Принстоні. У 2016 році він служив неофіційним радником Трампа протягом його першого президентського терміну.

Згідно з відкритими джерелами, він переконав Трампа помилувати трьох американських солдатів, звинувачених або засуджених за воєнні злочини, пов'язані з розстрілом некомбатантів в Іраку. Оскільки Хегсет, який під час військової служби був командиром взводу на базі Гуантанамо, виступав на захист поводження з ув'язненими, які там утримувалися.

Вже восьмий рік він працює на телеканалі Fox News, який вважається лояльним до республіканців. Там він є коментатором усіх основних програм - як денних, так і прайм-тайму. Він також є автором книг.

Остання "Битва за американський розум" - понад дванадцять тижнів була в списку бестселерів New York Times, у тому числі чотири тижні поспіль під номером 1. Дві попередні книги Хегсета - "Американський хрестовий похід" і "Сучасні воїни" також стали бестселерами.

Що він казав про Україну

Хегсет є рішучим прихильником новообраного президента США й тому захищав суперечливі коментарі Трампа про НАТО та війни у ​​світі, зокрема в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Трамп назвав російського диктатора Володимира Путіна "досить кмітливим" і "генієм". Натомість Хегсет захистив коментарі Трампа, заявивши, що той лише намагався "тролити" американські ЗМІ за те, що вони нібито поширюють надто багато матеріалів про Путіна.

Сам Хегсет в перші дні великої російсько-української війни називав Путіна воєнним злочинцем, який хоче відновити СРСР і виступав за пришвидшення допомоги Києву.

Пізніше в одному з інтервʼю назвав "роздутою" думку про те, що Росія після України може напасти на інші країни у Європі. Також він поділився поглядами, які збігаються зі скептицизмом Трампа щодо взаємної оборони у військовому альянсі НАТО.

"Чому Америка, європейський "контактний номер екстреної допомоги" протягом останнього століття, повинна слухати самовпевнені та безсилі нації, які просять нас дотримуватися застарілих і односторонніх домовленостей щодо оборони, яким вони більше не відповідають?" - писав Хегсет в одній зі своїх книг.