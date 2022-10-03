Фотографував військових та здавав їхні позиції. В Одесі затримали російського агента

"Зловмисник розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території Одеси. Також він відпрацьовував вороже завдання збору установчих даних на українських захисників та фотофіксації їхньої зовнішності", - розповіли у відомстві.

Крім того, "куратори" намагалися отримати від свого поплічника координати місць базування особового складу, військової техніки та озброєнь ЗСУ для проведення ракетних ударів.

Фото: затримання російського агента в Одесі (t.me/SBUkr)

Як встановило слідство, російським агентом виявився місцевий житель, якого спецслужби Росії залучили до негласної співпраці після початку повномасштабного вторгнення.

За цим фактом зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Суд уже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.