Фотографував кораблі. У Греції працівника консульства Туреччини засудили за шпигунство

Взаємини Греції та Туреччини

Між Грецією та Туреччиною існують давні суперечки та конфлікти, починаючи від розділеного острова Кіпр і закінчуючи правами на розвідку родовищ нафти та газу в Егейському та Середземному морях.

У грудні минулого року обидві країни погодилися перезавантажити свої відносини, розробивши дорожню карту, покликану відкрити нову еру тісніших зв'язків між ними.

Крім того, протягом останніх років у ЄС спостерігається наплив мігрантів із країн Африки та Азії, які потрапляють до Європи переважно через Туреччину та Грецію. Мігранти переправляються на прикордонні грецькі острови на надувних човнах та інших плавзасобах за бездіяльності турецької берегової служби.

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