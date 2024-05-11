Фотографировал корабли. В Греции сотрудника консульства Турции осудили за шпионаж

Взаимоотношения Греции и Турции

Между Грецией и Турцией существуют давние споры и конфликты, начиная от разделенного острова Кипр и заканчивая правами на разведку месторождений нефти и газа в Эгейском и Средиземном морях.

В декабре прошлого года обе страны согласились перезагрузить свои отношения, разработав дорожную карту, призванную открыть новую эру более тесных связей между ними.

Кроме того, на протяжении последних лет в ЕС наблюдается наплыв мигрантов из стран Африки и Азии, которые попадают в Европу преимущественно через Турцию и Грецию. Мигранты переправляются на приграничные греческие острова на надувных лодках и других плавсредствах при бездействии турецкой береговой службы.

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