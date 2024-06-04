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Фотограф з "Азовсталі" Орест отримав підвищення по службі: що відомо

Дмитро "Орест" Козацький отримав звання офіцера (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Військовий і фотограф Дмитро Козацький з позивним "Орест" отримав підвищення по службі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Ореста в X.

Дмитро Козацький опублікував світлину з погонами, на яких зображено зірку. Це позначка звання молодшого лейтенанта. 

"Цей день настав!" - написав військовий.

У коментарях він розповів, що також підписав контракт про службу до кінця воєнного стану. Користувачі, знайомі та побратими привітали "Ореста":

  • "Дуже тішуся, коли класних офіцерів стає все більше. Вітаю, пане!"
  • "Вітаю, пане! То є заслужене визнання вашої служби"
  • "Заслужив найвищих звань"
  • "Пане молодший лейтенант"
  • "Дякую! Змінюйте Збройні Сили"

Дмитро "Орест" Козацький отримав підвищення по службі (фото: x.com/kztsky)

Що відомо про Дмитра Козацького

Хлопець бере участь в обороні України з 2015 року в місті Маріуполь. А від початку повномасштабної війни разом з іншими побратимами тримав оборону на "Азовсталі".

Світлини, які тоді зробив "Орест" облетіли увесь світ. Після виходу з заводу та перед тим, як потрапити в полон, Дмитро залишив у соціальних мережах свої фото в хорошій якості, щоб їх могли надсилати на різні конкурси.

Знімки, зроблені на "Азовсталі" (фото: instagram.com/kztsky)

"До речі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії та фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", - написав він.

У результаті 2022 року Козацький увійшов до рейтингу Forbes "30 до 30: обличчя майбутнього", світлина "Світло переможе" стала однією з кращих у 2022 році за версією The Guardian. Цей же знімок обрали до списку "100 найкращих фотографій 2022 року" за версією журналу Time.

Це фото облетіло увесь світ (фото: instagram.com/kztsky)

21 вересня 2022 року Дмитра Козацького разом з іншими оборонцями Маріуполя звільнили з російського полону. 6 грудня 2022 він повернувся до лав ЗСУ

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