Фотограф з "Азовсталі" Орест отримав підвищення по службі: що відомо

Військовий і фотограф Дмитро Козацький з позивним "Орест" отримав підвищення по службі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Ореста в X.
Дмитро Козацький опублікував світлину з погонами, на яких зображено зірку. Це позначка звання молодшого лейтенанта.
"Цей день настав!" - написав військовий.
У коментарях він розповів, що також підписав контракт про службу до кінця воєнного стану. Користувачі, знайомі та побратими привітали "Ореста":
Дмитро "Орест" Козацький отримав підвищення по службі (фото: x.com/kztsky)
Хлопець бере участь в обороні України з 2015 року в місті Маріуполь. А від початку повномасштабної війни разом з іншими побратимами тримав оборону на "Азовсталі".
Світлини, які тоді зробив "Орест" облетіли увесь світ. Після виходу з заводу та перед тим, як потрапити в полон, Дмитро залишив у соціальних мережах свої фото в хорошій якості, щоб їх могли надсилати на різні конкурси.
Знімки, зроблені на "Азовсталі" (фото: instagram.com/kztsky)
"До речі, поки я буду в полоні, залишу вам фото в найкращій якості, відправляйте їх на всі журналістські премії та фотоконкурси, якщо щось виграю, після виходу буде дуже приємно. Дякую всім за підтримку. До зустрічі", - написав він.
У результаті 2022 року Козацький увійшов до рейтингу Forbes "30 до 30: обличчя майбутнього", світлина "Світло переможе" стала однією з кращих у 2022 році за версією The Guardian. Цей же знімок обрали до списку "100 найкращих фотографій 2022 року" за версією журналу Time.
Це фото облетіло увесь світ (фото: instagram.com/kztsky)
21 вересня 2022 року Дмитра Козацького разом з іншими оборонцями Маріуполя звільнили з російського полону. 6 грудня 2022 він повернувся до лав ЗСУ
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