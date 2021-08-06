Не только фото, но и СМС: Apple подтвердила проверку смартфонов

В компании сообщили, что на системном уровне появятся новые приложения криптографии. Технология позволит обнаружить хранящиеся в iCloud Photos запрещенные материалы, которые содержат сцены насилия над детьми. При обнаружении такого контента компания будет предоставлять правоохранительным органам информацию об этом.

Также Apple будет отслеживать содержимое сообщений. Система будет предупреждать детей и их родителей о получении или отправке фотографий и ссылок сексуального характера.

"При получении такого рода контента фотография будет размыта, а ребенок будет предупрежден, ему будут предложены полезные ресурсы и дано заверение, что все в порядке, если он не хочет просматривать эту фотографию", - говорится в сообщении.

Кроме того, голосовой помощник Siri и Поиск вмешаются, если пользователь начнет искать темы, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми.

Новый функционал заработает осенью этого года, после выпуска операционной системы iOS 15. Пока функция будет действовать только в Соединенных Штатах, однако компания намерена распространить эту практику и на другие страны.