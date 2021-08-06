Не тільки фото, але і СМС: Apple підтвердила перевірку смартфонів

У компанії повідомили, що на системному рівні з'являться нові додатки криптографії. Технологія дозволить виявити зберігаються в iCloud Photos заборонені матеріали, які містять сцени насильства над дітьми. При виявленні такого контенту компанія надаватиме правоохоронним органам інформацію про це.

Також Apple буде відстежувати вміст повідомлень. Система буде попереджати дітей та їхніх батьків про отримання або надсилання фотографій та посилань сексуального характеру.

"При отриманні такого роду контенту фотографія буде розмита, а дитина буде попереджена, йому будуть запропоновані корисні ресурси і дано запевнення, що все в порядку, якщо він не хоче переглядати цю фотографію", - йдеться в повідомленні.

Крім того, голосовий помічник Siri і пошук втрутяться, якщо користувач почне шукати теми, пов'язані з матеріалами про сексуальне насильство над дітьми.

Новий функціонал запрацює восени цього року, після випуску операційної системи iOS 15. Поки функція буде діяти тільки в Сполучених Штатах, проте компанія має намір поширити цю практику і на інші країни.