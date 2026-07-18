Фото людей під ногами. У центрі Чернівців могли збудувати сходи з могильних плит

У Чернівцях стався скандал після того, як між гранітними сходами перед обласною філармонією були помічені фрагменти фотографій померлих людей, схожих на надгробки. Місцева влада вже розпочала перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост депутатки Чернівецької міськради Яни Брус та Facebook Департаменту інфраструктури та благоустрою ЧМР.

Що передувало

Вчора ввечері депутатка Яна Брус була однією з перших, хто повідомила про ситуацію. За її словами, сходи біля філармонії відремонтували гранітом із цвинтаря, а вартість цих робіт обійшлася у 190 тисяч гривень.

"Як можна було додуматися у своїх схематозах до того, щоб використати граніт із цвинтаря? Наскільки треба бути жадібним, щоб замість нового граніту використати той, що вже був на кладовищі, ще й де? На площі Філармонії?", - написала депутатка, додавши фото.

Фото: сходи з портретами людей (facebook.com/ana.brus.518057)

Після розголосу ситуації станом на ранок малюнки зникли. У новому пості Яна Брус заявила, що вночі фрагменти із зображенням облич людей зашліфували, "що приховало сліди безвідповідальності". Однак вона зауважила, що її питання залишаються відкритими.

Фото: фрагменти із зображенням облич людей зашліфували (facebook.com/DepartmentItB)

Що каже місцева влада

Сьогодні у суботу, 18 липня, на скандал відреагували у Департаменті інфраструктури та благоустрою міської ради. Там заявили, що заявлені факти підтвердилися і наразі починається перевірка.

Як пояснили у департаменті, сходи на площі перед філармонією були збудовані 20 років тому і капітальних замін плит з того часу не було, а відбувався лише їх ремонт. В цьому році плитку теж лише перекладали.

Тож для самої влади питання теж залишається відкритим. Зокрема, чи не могли плити бути поставлені з фото всередину ще з часу будівництва сходів.

У Департаменті пообіцяли перевірити документацію та інші обставини, які допоможуть дати повну й об'єктивну відповідь про походження матеріалів та підрядників.

"Для нас принципово не залишити жодного питання без відповіді. Ми ретельно перевіримо всі обставини цієї ситуації та відкрито повідомимо громаді про результати. Якщо перевірка виявить порушення чи відповідальних за них осіб, це матиме відповідні наслідки", - наголосили у департаменті.