НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 февраля 2020 года установил курс евро на уровне 26,80 гривен за евро, что на 20 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 февраля установлен на таком уровне: 26,8021 гривен за евро (+0,1986 грн). При этом курс евро на 26 февраля составляет 26,6035 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 26 февраля 2020 года, на наличном рынке вырос на 17 копеек до 26,81 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,48 (26,34 - 25 февраля), продажи - 26,81 (26,64 - 25 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро вырос на 11 копеек до 26,72 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,70 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,64 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 27 февраля установлен на таком уровне: 24,6490 гривен за 1 доллар (+0,1183 грн). При этом курс доллара на 26 февраля составляет 24,5307 гривен за 1 доллар.