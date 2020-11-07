Вместо форварда "Динамо". Шевченко вызвал в сборную Украины опытного футболиста

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в расположение национальной команды нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца. Это связано с тем, что среди приглашенных на сбор исполнителей выявили случаи инфицирования COVID-19.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Положительными оказались тесты форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги, а также полузащитника афинского клуба АЕК Евгения Шахова.

Также отмечается, что Богдан Михайличенко отбыл самоизоляцию, сдал негативный тест и готов прибыть на ближайший сбор национальной команды в Киев.

Сборная Украины проведет контрольный матч против Польши 11 ноября, а также матчи Лиги наций против Гeрмании 14 ноября и Швейцарии 17 ноября.

Напомним, ранее в расположении киевлян положительные тесты на COVID-19 сдали девять футболистов: Георгий Цитаишвили, Денис Гармаш, Миккель Дуэлунд, Александр Караваев, Тудор Бэлуцэ, Николай Шапаренко, Денис Бойко, Георгий Бущан, Виталий Миколенко.

Также наличие инфекции подтвердили у четырех представителей персонала команды и ассистента главного тренера.

Завтра, 8 ноября, "Динамо" сойдется с принципиальным соперником донецким "Шахтером" в матче 9 тура чемпионата Украины.