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Замість форварда "Динамо". Шевченко викликав у збірну України досвідченого футболіста

Автор: Вера Олейник

Кияни продовжують втрачати гравців через коронавируса

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до розташування національної команди нападника турецького "Коньяспору" Артема Кравця. Це пов'язано з тим, що серед запрошених на збір виконавців виявили випадки інфікування COVID-19.

Про це інформує офіційний сайт Української асоціації футболу.

Позитивними виявилися тести форварда київського "Динамо" Владислава Супряги, а також півзахисника афінського клубу АЕК Євгена Шахова.

Також наголошується, що Богдан Михайличенко відбув самоізоляцію, здав негативний тест і готовий прибути на найближчий збір національної команди до Києва.

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Збірна України проведе контрольний матч проти Польщі 11 листопада, а також матчі Ліги націй проти Німеччини 14 листопада і Швейцарії 17 листопада.

Нагадаємо, раніше в розташуванні киян позитивні тести на COVID-19 отримали дев'ять футболістів: Георгій Цітаішвілі, Денис Гармаш, Міккель Дуелунд, Олександр Караваєв, Тудор Белуце, Микола Шапаренко, Денис Бойко, Георгій Бущан, Віталій Миколенко.

Також наявність інфекції підтвердили у чотирьох представників персоналу команди і асистента головного тренера.

Завтра, 8 листопада, "Динамо" зійдеться з принциповим суперником донецьким "Шахтарем" у матчі 9 туру чемпіонату України.

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