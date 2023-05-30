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Форвард "Зорі" замінить у збірній України зіркового легіонера: можливий дебют

Фото: Назарій Русин повертається до національної команди (facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Автор: Антон Федорців

До лав національної команди на червневі матчі довикликаний нападник луганської "Зорі" Назарій Русин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

24-річний форвард поїде до табору "синьо-жовтих" у червні. Там він замінить Романа Яремчука з бельгійського "Брюгге", який зазнав травми.

Русин матиме нагоду дебютувати у збірній України в одному з трьох запланованих поєдинків – товариському проти Німеччини (8 червня) чи в одному з матчів кваліфікації до Євро-2024 проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня). Конкурувати за місце у складі він буде з Довбиком і Ванатом.

Нинішній сезон – найкращий у дорослій кар'єрі Русина. Наразі нападник є першим бомбардиром "Зорі" (11 м'ячів). Також форвард, який зазвичай атакує з флангу, записав до свого активу 5 асистів.

Тренувальний збір національної команди розпочнеться 8 червня. "Синьо-жовті" готуватимуться до літнього циклу ігор у Бремені. У портовому німецькому місті 12 червня українська збірна проведе контрольний поєдинок проти Німеччини.

До слова, напередодні "Динамо" розгромило "Верес" із трьома голами в другому таймі.

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