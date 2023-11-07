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Форвард збірної України з "Шахтаря" забив "Барселоні" в Лізі чемпіонів: відео

Фото: Данило Сікан засмутив Марка-Андре тер Штегена в Гамбурзі (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорців

Донецький "Шахтар" виграв перший тайм протистояння з іспанською "Барселоною" у рамках 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протокол поєдинку.

"Гірники" зуміли оформити гол у роздягальню. На 40-й хвилині забитим м'ячем відзначився Сікан. Українець з центру штрафного майданчика головою переправив м'яч у кут воріт після навісу Гочолейшвілі з правого флангу.

Відео гола Сікана:

 

 

 

За десятиліття виступів на європейській арені "Шахтар" 10 разів грав проти "Барселони". "Гірники" здобули дві перемоги на групових етапах Ліги чемпіонів, а також звели внічию один поєдинок Кубка кубків. Натомість "блаугранас" виграли 7 матчів (Кубок кубків, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА).

До слова, раніше "Шахтар" U-19 зазнав розгрому від "Барселони" в Юнацькій лізі УЄФА.

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