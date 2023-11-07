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Форвард сборной Украины из "Шахтера" забил "Барселоне" в Лиге чемпионов: видео

Фото: Даниил Сикан огорчил Марка-Андре тер Штегена в Гамбурге (shakhtar.com)
Автор: Антон Федорцив

Донецкий "Шахтер" выиграл первый тайм противостояния с испанской "Барселоной" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2023/24.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.

"Горняки" сумели оформить гол в раздевалку. На 40-й минуте забитым мячом отличился Сикан. Украинец из центра штрафной головой переправил мяч в угол ворот после навеса Гочолейшвили с правого фланга.

Видео гола Сикана:

 

 

 

За десятилетия выступлений на европейской арене "Шахтер" 10 раз играл против "Барселоны". "Горняки" одержали две победы на групповых этапах Лиги чемпионов, а также свели вничью один поединок Кубка кубков. "Блаугранас" выиграли 7 матчей (Кубок кубков, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА).

К слову, ранее "Шахтер" U-19 потерпел разгром от "Барселоны" в Юношеской лиге УЕФА.

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