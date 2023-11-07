Форвард сборной Украины из "Шахтера" забил "Барселоне" в Лиге чемпионов: видео

Донецкий "Шахтер" выиграл первый тайм противостояния с испанской "Барселоной" в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2023/24.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол поединка.
"Горняки" сумели оформить гол в раздевалку. На 40-й минуте забитым мячом отличился Сикан. Украинец из центра штрафной головой переправил мяч в угол ворот после навеса Гочолейшвили с правого фланга.
Видео гола Сикана:
За десятилетия выступлений на европейской арене "Шахтер" 10 раз играл против "Барселоны". "Горняки" одержали две победы на групповых этапах Лиги чемпионов, а также свели вничью один поединок Кубка кубков. "Блаугранас" выиграли 7 матчей (Кубок кубков, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА).
К слову, ранее "Шахтер" U-19 потерпел разгром от "Барселоны" в Юношеской лиге УЕФА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.