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Форвард збірної України переїхав у чемпіонат Іспанії

Валенсія, П'ятниця 01 вересня 2023 14:10
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Форвард збірної України переїхав у чемпіонат Іспанії
Автор: Антон Федорців

Іспанська "Валенсія" оголосила про перехід українського нападника Романа Яремчука з бельгійського "Брюгге".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

27-річний форвард перебрався до лав "кажанів". У нинішньому сезоні в Ла Лізі виступають ще троє українців – воротар Лунін ("Реал"), вінгер Циганков і нападник Довбик (обидва – "Жирона").

Яремчук орендований "Валенсією" на сезон. Договір левантійців із бельгійським грандом не передбачатиме опцію викупу нападника. Контракт українця з "Брюгге" чинний до літа 2026 року.

У нинішньому сезоні Яремчук встиг зіграти 5 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі. За місце на вістрі атаки "кажанів" він конкуруватиме з Уго Дуро та Альберто Марі. Найкращі ж бомбардири "Валенсії" у кампанії 2022/23 – Клюйверт і Ліно – покинули "Месталью".

"Валенсія" на старті сезону 2023/24

Левантійці провели три матчі Ла Ліги, в яких здобули 2 перемоги та зазнали поразки від "Осасуни" (1:2). Натомість "кажани" здолали "Севілью" (2:1) та "Лас-Пальмас" (1:0).

У трьох стартових поєдинках "Валенсія" під керівництвом Рубена Барахи використовувала класичну схему 4-4-2. У нападі стабільно з'являвся Дуро. Роль другого нападника виконували центрхави Алмейда (двічі) та Герра.

Перед паузою на матчі збірних "Валенсія" встигне зіграти один матч чемпіонату Іспанії. 2 вересня левантійці на виїзді зустрінуться з "Алавесом".

До слова, раніше пригадали виступи українців у чемпіонаті Іспанії на фоні переходу Довбика.

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