Форвард збірної Німеччини на Євро-2024 зламав руку вболівальнику: як це трапилося

Нападник дортмундської "Боруссії" ненавмисне зламав руку вболівальнику Каю Флатманну. Той сидів у першому ряду за воротами та отримав дошкульний удар м'ячем від форварда.

"Я підспівував гімн, перебуваючи на ношах. Я не знав, сміятися мені чи плакати, адже мені довелося попрощатися зі своєю мрією відвідвати матч-відкриття", – розповів постраждалий.

Зрештою, поєдинок проти Шотландії він переглянув у лікарні. Німецький футбольний союз і сам Фюллькруг знають про інцидент. Нападник прагне особисто попросити вибачення у вболівальника та подарувати йому футболку Бундестіму.

Збірна Німеччини на Євро-2024

Бундестім потрапила до групи A турніру. Там суперниками команди Юліана Нагельсманна стали збірні Шотландії, Угорщини та Швейцарії.

У матчі-відкритті Німеччина розтрощила "Тартанову армію" (5:1). Забитими м'ячами в складі господарів Євро-2024 відзначилися Вірц, Мусіала, Гаверц, Фюллькруг і Джан. 19 червня німці зустрінуться з угорською командою, а 23 червня – зі швейцарцями.

Чемпіонат Європи став другим великими турніром для Фюллькруга. Раніше форвард узяв участь в ЧС-2022. Загалом він зіграв 17 матчів за Бундестім, у яких забив 12 м'ячів.