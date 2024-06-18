Форвард сборной Германии на Евро-2024 сломал руку болельщику: как это произошло

Нападающий дортмундской "Боруссии" случайно сломал руку болельщику Каю Флатманну. Он сидел в первом ряду за воротами и получил чувствительный удар мячом от форварда.

"Я подпевал гимн, находясь на носилках. Я не знал, смеяться мне либо плакать, ведь мне пришлось попрощаться со своей мечтой посещать матч-открытие", – рассказал пострадавший.

В конце концов поединок против Шотландии он посмотрел в больнице. Немецкий футбольный союз и сам Фюллькруг знают об инциденте. Нападающий хочет лично извиниться перед болельщиком и подарить ему футболку Бундестим.

Сборная Германии на Евро-2024

Бундестим попала в группу A турнира. Там соперниками команды Юлиана Нагельсманна стали сборные Шотландии, Венгрии и Швейцарии.

В матче-открытии Германия разбила "Тартановую армию" (5:1). Забитыми мячами в составе хозяев Евро-2024 отличились Вирц, Мусиала, Хаверц, Фюллькруг и Джан. 19 июня немцы встретятся с венгерской командой, а 23 июня – со швейцарцами.

Чемпионат Европы стал вторым крупным турниром для Фюллькруга. Ранее форвард принял участие в ЧМ-2022. В общей сложности он сыграл 17 матчей за Бундестим, в которых забил 12 мячей.