Форвард "Юти" оформив постер-данк і розлютив "Буллз": момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Фінський баскетболіст завів публіку та команди ефектним слемданком під завісу третьої чверті. Він прорвався від бокової лінії під щит і, незважаючи на спротив суперника, вгатив м'яч згори. Так перевага "джазменів" склала +5.

Проте, видовищний епізод зіграв злий жарт із гостями Чикаго. "Буллз" додали в грі та видали результативну фінальну 12-хвилинку (42:29). Такий вдалий відрізок дозволив чикагцям відсвяткувати комфортну домашню перемогу (126:118) та залишитися у зоні плей-офф Східної конференції.

Сам Маркканен провів на паркеті 36,5 хвилин. За цей час він встиг набрати 28 очок, зробив 4 підбирання і віддав 3 передачі. Натомість найрезультативнішим у матчі став оборонець "Чикаго" Зак Лавін (36 пунктів).

Хто такий Лаурі Маркканен

Уродженець міста Вантаа, виступи розпочав у "ХБА-Марскі" з Гельсінкі. За океаном грав за Університет Арізони.

На драфті НБА-2017 обраний "Міннесотою" під 7-м загальним номером. Кольори "Тімбервулвз" не захищав, оскільки з групою гравців був обміняний до "Чикаго". У складі "Буллз" провів 4 сезони, а кампанію 2021/22 відіграв за "Клівленд". Влітку став учасником великого обміну чикагців із "Ютою Джаз".

Батько Маркканена – тричі найкращий баскетболіст Фінляндії Пекка Маркканен. Брат – Еро Маркканен – екс-нападник фінської футбольної збірної. Із дружиною Верною виховують двох синів.